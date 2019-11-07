Футбол

RT на русскомRT на русскомЦСКА сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Ференцварош — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
18′
19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
20′
Игорь Харатин
25′
28′
Никола Влашич
58′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
63′
Яка Бийол
Константин Кучаев
Эндре Ботка
74′
81′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
Франк Боли
Изаэл Барбоса
81′
Михал Шкварка
Роланд Варга
84′
85′
Кирилл Набабкин
Токмак Нген
Абрахам Фримпонг
90′
90′+2′
Кирилл Набабкин
Абрахам Фримпонг
90′+2′
Благодаря победе испанского «Эспаньола» над болгарским «Лудогорцем» со счётом 6:0 российский ЦСКА сохранил математические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
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ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

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