Благодаря победе испанского «Эспаньола» над болгарским «Лудогорцем» со счётом 6:0 российский ЦСКА сохранил математические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

ЦСКА сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

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