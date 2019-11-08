Футбол

МК-СпортМК-СпортЦСКА и «Ференцварош» не смогли открыть счет в матче Лиги Европы

Ференцварош — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
18′
19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
20′
Игорь Харатин
25′
28′
Никола Влашич
58′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
63′
Яка Бийол
Константин Кучаев
Эндре Ботка
74′
81′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
Франк Боли
Изаэл Барбоса
81′
Михал Шкварка
Роланд Варга
84′
85′
Кирилл Набабкин
Токмак Нген
Абрахам Фримпонг
90′
90′+2′
Кирилл Набабкин
Абрахам Фримпонг
90′+2′
Московский футбольный клуб ЦСКА не смог открыть счет в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша".
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Чемпионатвчера в 17:13

Ничья как поражение: ЦСКА разошелся миром с «Ференцварошем» в Лиге Европы

КП - Самаравчера в 16:52

ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем», Акинфеев снова сделал сейв ногой

Нева Спортвчера в 16:53

Набабкин получил две желтые карточки за 11 минут и был удален в матче с «Ференцварошем»

Sports.ruвчера в 16:59

«Ференцварош» — ЦСКА. Видеообзор матча Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 19:37

ЦСКА не сумел одолеть «Ференцварош»

Sport.ruвчера в 17:14

ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» после трех поражений в Лиге Европы

Спорт-Экспрессвчера в 16:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:57, Вашингтон
Политика

Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению

Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
Известия 03:23
Гаджеты

Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Хоккей

Сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии

RT на русском 01:34
Общество

В Приморье 19 белух выпущены на свободу из «китовой тюрьмы»

В бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморье специалисты выпустили на свободу 19 белух из "китовой тюрьмы".
Газета.Ru 02:59
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Происшествия

В Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество

В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний

В исследовании отмечается, что 80 процентов компаний поднимают зарплаты в индивидуальном порядке в зависимости от достижения сотрудника или личных симпатий.
Российская газета 02:53
Армия и оружие

ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе

«В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.
RT на русском 03:18
Политика

В бундестаге призвали защищать «Северный поток -2» от санкций США

Депутаты бундестага призвали Федеральное правительство встать на защиту «Северного потока -2» и оградить от американских санкций компании, которые заняты реализацией проекта.
Комсомольская правда 01:06
Общество

Красноярск признан одним из самых дружелюбных городов России

Городские новости. Красноярск вчера в 22:08
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 06 ноября в 10:28
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС вчера в 13:42
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Происшествия

В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Происшествия

Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией

Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
ТАСС 00:41
Политика

Готова ли Армения к плохим сценариям? Роберт Кочарян о Пашиняне, Карабахе и России

Сложившаяся ситуация требует глубокого осмысления и выверенной внешней политики, способной нейтрализовать новые вызовы и угрозы для Армении и Карабаха.
Sputnik Армения вчера в 23:57
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.
Вечерняя Москва 03:05
Кино

Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»

Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 06 ноября в 03:39
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Анастасии Заворотнюк выставили счет на 24 тыс. рублей за долги. Уведомление поступило от московской налоговой.
Актуальные Новости 02:44
Происшествия

ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане

Известия 03:53
Происшествия

В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом

Российская газета 02:03
Экономика

Миллиардеры в 2018 году потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров на планете сократилось за 2018 год на $8,5 трлн после пяти лет неуклонного роста.
ТАСС 02:44
Кино

Деревянко сообщил о выходе второго сезона сериала «Дылды» на СТС

Sibnet Новости вчера в 22:24
Армия и оружие

В Японии истребитель F-16 ВВС США в полете выронил учебную ракету

Истребитель F-16 ВВС США в Японии в ходе тренировочного полета в префектуре Аомори во время учений случайно выронил ракету, учения приостановлены.
МонаВиста вчера в 05:00
Финансы

Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ

Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
РБК вчера в 08:39
Космос

«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 05 ноября в 03:31
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное