Московский футбольный клуб ЦСКА не смог открыть счет в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша".

ЦСКА и «Ференцварош» не смогли открыть счет в матче Лиги Европы

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