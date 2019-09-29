РПЛ

Lenta.ruLenta.ruЦСКА стал лидером чемпионата России

Урал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
17′
Хердюр Магнуссен
Андрей Панюков
Эрик Бикфалви
46′
53′
Арнор Сигурдссон
57′
Арнор Сигурдссон
62′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
65′
Яка Бийол
Николай Димитров
Михал Кухарчик
67′
69′
Никола Влашич
Кристиян Бистрович
Роман Емельянов
76′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
79′
79′
Ильзат Ахметов
Такума Нисимура
Московский ЦСКА одержал победу над «Уралом» из Екатеринбурга в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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