Московский ЦСКА одержал победу над «Уралом» из Екатеринбурга в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

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