РПЛ

Lenta.ruLenta.ruЦСКА стал лидером чемпионата России

Урал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 29 сентября
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
17′
Хердюр Магнуссен
Андрей Панюков
Эрик Бикфалви
46′
53′
Арнор Сигурдссон
57′
Арнор Сигурдссон
62′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
65′
Яка Бийол
Николай Димитров
Михал Кухарчик
67′
69′
Никола Влашич
Кристиян Бистрович
Роман Емельянов
76′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
79′
79′
Ильзат Ахметов
Такума Нисимура
Московский ЦСКА одержал победу над «Уралом» из Екатеринбурга в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Турнирная таблица РПЛ: четыре команды отстают от лидирующего ЦСКА на два очка

Чемпионат29 сентября в 17:04

«Урал» — ЦСКА — 0:3. Видеообзор матча

Sport24.ru29 сентября в 07:08

Гончаренко и ЦСКА. Когда невозможное возможно

Спорт-Экспресс29 сентября в 09:00

Исландцы возвращают ЦСКА на первое место. Армейцы разгромили «Урал» (видео)

Советский спорт29 сентября в 06:30

«ЦСКА» уничтожает на выезде «Урал» (0:3): все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru29 сентября в 06:29

ЦСКА вышел в лидеры РПЛ после разгрома «Урала»

Матч ТВ29 сентября в 06:19

Победная серия ЦСКА в РПЛ продолжилась

Все про Спорт ру29 сентября в 09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Шоу-бизнес

Актёра Тома Круза заметили в киевском метро

Как сообщало ИА REGNUM, в США планируют снять два фильма серии «Миссия невыполнима» с участием Тома Круза и Ребекки Фергюсон.
REGNUM 02:01
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru вчера в 09:09
Экономика

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Политика

Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным

Президенту России Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, пока же в Кремле призывают дождаться итогов расследования и суда, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:09
Политика

В России стартовал осенний призыв на военную службу

В России стартовал осенний призыв на военную службу. Армию пополнят около 132 тысяч человек, что на 500 меньше, чем в прошлом году.
Общественное телевидение Приморья 00:19
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Политика

Размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков

Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в республике не имеет никакого смысла.
REGNUM 05:06
Шоу-бизнес

Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов

Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс вчера в 01:37
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева снова помолодела

В Сети уже не первый год активно обсуждают 58-летнюю ведущую новостей Екатерину Андрееву.
Амур.инфо вчера в 04:36
Политика

Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.
Московский Комсомолец 04:47
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском вчера в 03:38
Здоровье

В Забайкалье власти рекомендовали отказаться от разведения свиней

С середины сентября по сей день подтверждено уже 9 случаев заболевания домашних и диких свиней. В этой стране речь идет уже об эпидемии.
Национальное Аграрное Агентство 00:43
Экономика

Минфин изменит налогообложение богатых россиян

Минфин внес в Госдуму проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", согласно которому подход к налогообложению богатых россиян изменится.
Газета.Ru 04:56
Армия и оружие

Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета 04:17
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Футбол

Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Авто

Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге

«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
Происшествия

В отношении экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело

В отношении экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой возбудили уголовное дело.
АиФ Красноярск 01:32
Общество

1 октября вступает в силу запрет на хостелы в жилых домах

С 1 октября вступают в силу изменения в Жилищный кодекс, которыми фактически вводится запрет на размещение хостелов в жилых домах.
Сибдом 29 сентября в 23:27
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Энергетика

Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»

Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Политика

В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России

Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Происшествия

Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников

Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное