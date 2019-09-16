Ожидается, что поддерживать московский ЦСКА в выездном матче группового этапа футбольной Лиги Европы с болгарским "Лудогорцем" будут порядка 800 болельщиков столичной команды, сообщил РИА Новости коммерческий директор армейцев Андрей Зарубьян.

Около 800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче ЛЕ против «Лудогорца»

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