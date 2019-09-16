Футбол
РИА НовостиОколо 800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче ЛЕ против «Лудогорца»
Ожидается, что поддерживать московский ЦСКА в выездном матче группового этапа футбольной Лиги Европы с болгарским "Лудогорцем" будут порядка 800 болельщиков столичной команды, сообщил РИА Новости коммерческий директор армейцев Андрей Зарубьян.
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Около 700 болельщиков поддержат ЦСКА на матче Лиги Европы с «Лудогорцем»
ProstoProSport16 сентября в 12:00
Около 700 болельщиков поддержат ЦСКА в первом гостевом матче Лиги Европы
Sportbox.RU16 сентября в 08:48
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