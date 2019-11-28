Футбол
Советский спортЦСКА сыграет дома с «Лудогорецом» в Лиге Европы
ЦСКА примет Лудогорец в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После четырех туров Лудогорец набрал шесть очков и занимает второе место в группе H, у ЦСКА одно очко и последнее место.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:12, Вашингтон
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Авто
Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Наука
Первая вакцина от рака поджелудочной железы защитила мышей
Гибнущие клетки выделяли специфичные антигены, характерные для рака поджелудочной железы.
Политика
В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Политика
В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января
Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Кино
В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы «Ржев»
Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев".
Гаджеты
В Сети показали самый тонкий смартфон с поддержкой 5G
Вице-президент компании Брайан Шен опубликовал в соцсети Twitter рендер Reno 3 Pro 5G, на котором видно часть смартфона.
Шоу-бизнес
Павел Табаков вступился за Кристину Асмус после откровенной сцены
Молодой актёр Павел Табаков встал на сторону своей коллеги Кристины Асмус, против которой развернулась ожесточенная травля после её съемок в фильме «Текст».
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила концерт в столице Заполярья
Известно, что певица не сообщила своим поклонникам об отмене концерта.
Политика
Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского
Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.
Гаджеты
Смартфон Moto G8 Plus вышел в России по специальной цене
Компания Motorola объявляет о начале российских продаж сразу двух новинок: смартфона среднего уровня Moto G8 Plus и аппарата Moto E6 Plus с расширенной памятью.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Технологии
Хакеры опубликовали базу данных сайта о трудоустройстве
Хакеры разместили в Сети базу данных, якобы содержащую сведения о 500 тысячах пользователей портала по трудоустройству jobinmoscow.ru, а также логины и пароли соискателей.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Хоккей
Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.
Космос
Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку
«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
Политика
МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией
В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Происшествия
Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.