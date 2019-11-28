Футбол

Советский спортСоветский спортЦСКА сыграет дома с «Лудогорецом» в Лиге Европы

ЦСКА — Лудогорец
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА примет Лудогорец в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После четырех туров Лудогорец набрал шесть очков и занимает второе место в группе H, у ЦСКА одно очко и последнее место.
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