Футбол

Советский спортСоветский спортЦСКА сыграет дома с «Лудогорецом» в Лиге Европы

ЦСКА — Лудогорец
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
  
23
Магнуссон
  
78
Дивеев
  
62
Карпов
  
2
Фернандес
  
98
Обляков
  
25
Бистрович
  
20
Кучаев
  
17
Сигурдссон
  
9
Чалов
  
8
Влашич
  
23
Илиев
  
4
Сисиньо
  
21
Григоре
  
5
Терзиев
  
3
Недялков
  
84
Марселиньо
  
25
Баджи
  
12
Абель
  
88
Кристалдо
  
28
Кешерю
  
92
Лукоки
  
Лудогорец
Расстановка 4‑3‑3
ЦСКА примет Лудогорец в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После четырех туров Лудогорец набрал шесть очков и занимает второе место в группе H, у ЦСКА одно очко и последнее место.
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