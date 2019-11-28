Футбол
Советский спортЦСКА сыграет дома с «Лудогорецом» в Лиге Европы
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
23
Магнуссон
78
Дивеев
62
Карпов
2
Фернандес
98
Обляков
25
Бистрович
20
Кучаев
17
Сигурдссон
9
Чалов
8
Влашич
23
Илиев
4
Сисиньо
21
Григоре
5
Терзиев
3
Недялков
84
Марселиньо
25
Баджи
12
Абель
88
Кристалдо
28
Кешерю
92
Лукоки
Лудогорец
Расстановка 4‑3‑3
ЦСКА примет Лудогорец в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После четырех туров Лудогорец набрал шесть очков и занимает второе место в группе H, у ЦСКА одно очко и последнее место.
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