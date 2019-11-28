ЦСКА примет Лудогорец в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После четырех туров Лудогорец набрал шесть очков и занимает второе место в группе H, у ЦСКА одно очко и последнее место.

ЦСКА сыграет дома с «Лудогорецом» в Лиге Европы

Космос Выяснена природа излучения черных дыр и нейтронных звезд На протяжении десятилетий ученые размышляли о происхождении электромагнитного излучения, испускаемого из небесных областей, в которых находятся черные дыры и нейтронные звезды — самые загадочные объекты во Вселенной.

Общество Ангела Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.

Происшествия Задержана глава Минздрава Ростовской области Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.

Общество Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.

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Общество В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.

Общество Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.

Экономика Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.

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Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Технологии Разработан компьютер для апокалипсиса Энтузиаст Джей Дошер (Jay Doscher) разработал компьютер для апокалипсиса, который работает на базе Raspberry Pi.

Авто Обновленный Nissan Note получит три ряда сидений Nissan Note нового поколения выйдет на рынок Страны Восходящего Солнца в середине лета 2020 года.