ЦСКА в матче 16-го тура российской Премьер-лиги против «Сочи» впервые сыграет в новом комплекте черной формы. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.

ЦСКА сыграет против «Сочи» в новой черной форме

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