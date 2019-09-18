Футбол
Советский спортЦСКА сыграет с «Лудогорецом» в Лиге Европы
ЦСКА проведет в гостях с Лудогорецом матч первого тура группового этапа Лиги Европы. Команды попали в группу H вместе с Эспаньолом (Испания) и Ференцварошем (Венгрия), которые параллельно сыграют в Барселоне.
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Происшествия
СКР проводит обыск у бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской
Следователи проводят обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.
Коммерсантъ 02:00
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия вчера в 11:00
Волейбол
Российские волейболистки обыграли Доминикану на Кубке мира
Встреча, прошедшая в Японии, завершилась в пяти сетах со счетом 3:2 в пользу россиянок.
Газета.Ru 02:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание
Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.
АБН вчера в 12:51
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02
Происшествия
В общежитии под Челябинском взорвали гранату
Lenta.ru вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Спорт
Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года
Советский спорт 17 сентября в 11:24
Общество
Двух ректоров екатеринбургских вузов признали худшими в России
Двух ректоров екатеринбургских вузов признали худшими в России В список «Диссернета» попали руководители УрФЮИ и УрГЭУ.
Екатеринбург-ТВ 00:55
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Армия и оружие
В России предложили «уронить» боеголовку на авианосец США
В случае снаряжения ракеты ядерной боевой частью, продолжает еженедельник, даже «не надо попадать точно в цель» — достаточно просто «уронить» боеголовку в границах расчетной зоны поражения.
Lenta.ru 02:13
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ 17 сентября в 12:55
Происшествия
Появилось видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве
Ранее сообщалось, что стали известны мотивы захватившего мост в Киеве.
Газета.Ru вчера в 16:42
Происшествия
Руководство АЭС «Фукусима-1» признано невиновным в ядерной катастрофе
Российская газета 02:53
Политика
«Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова
Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
FreeNews-Volga вчера в 23:51
Политика
Американцы озаботились нападениями на соратницу Порошенко
Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с членами парламента.
Lenta.ru 02:59
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Происшествия
В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов
Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета вчера в 05:54
Энергетика
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России
Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.
ТАСС 00:39
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК 17 сентября в 15:36
Наука
Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
Аргументы недели 03:02
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика
Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера
Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.
RT на русском вчера в 14:44
Общество
Сторонники Шестуна вышли на пикет в поддержку Павла Устинова
Председатель комитета Влада Русина вышла на пикет с плакатом в поддержку актера.
Оka.fm 02:34
Здоровье
Минздрав прокомментировал угрозу роста смертности из-за рака в России
Пресс-служба Минздрава РФ приводит слова главного онколога ведомства академика РАН Андрея Каприна: "За последние 10 лет заболеваемость по злокачественным новообразованиям выросла на 23,7%, в то время как смертность за это же время практически не изменилась, нам удается ее удерживать на уровне 197,9 случаев на 100 тыс. населения", - сказал Каприн.
ТАСС вчера в 13:09