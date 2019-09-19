Футбол

MetaratingsMetaratingsМиланов: ЦСКА выиграет у «Лудогорца», но игра будет непростой

Лудогорец — ЦСКА
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Лудогорец Арена»
Бывший полузащитник ЦСКА Георги Миланов дал свой прогноз на матч «армейцев» против «Лудогорца», который состоится сегодня, 19 октября, в рамках группового этапа Лиги Европы. «Лудогорец» два-три года назад был хорошей командой. Сейчас произошли некоторые изменения.
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