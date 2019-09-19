ЦСКА проведет в гостях с Лудогорецом матч первого тура группового этапа Лиги Европы. Команды попали в группу H вместе с Эспаньолом (Испания) и Ференцварошем (Венгрия), которые параллельно сыграют в Барселоне.

ЦСКА сыграет с «Лудогорецом» в Лиге Европы

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