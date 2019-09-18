Футбол
Советский спортЦСКА сыграет с «Лудогорецом» в Лиге Европы
ЦСКА проведет в гостях с Лудогорецом матч первого тура группового этапа Лиги Европы. Команды попали в группу H вместе с Эспаньолом (Испания) и Ференцварошем (Венгрия), которые параллельно сыграют в Барселоне.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:39, Вашингтон
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
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Хабиба призвали поменять отношение к животным после борьбы с медведем
"PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают", — заявила руководитель британского подразделения PETA (англ. — Организация людей за этическое отношение к животным) Элиза Аллен.
Нева Спорт вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия
Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
RT на русском 03:41
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.
РИА Новости 04:35
Происшествия
В Афганистане в результате авиаудара погибли 30 человек
Не менее 30 фермеров погибли в результате ударов афганских ВВС, проведенных при поддержке американских военных, для уничтожения укрытия боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) на востоке Афганистана, еще 40 земледельцев пострадали.
РБК 03:55
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Life.ru вчера в 13:48
Экономика
В Калининградской области чиновникам повысят зарплаты
Губернатор Калининградской области внёс в Областную думу законопроект «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», в котором предполагается повышение должностных окладов руководства региона и чиновников.
REGNUM вчера в 10:39
Политика
Минюст США подал иск против Сноудена из-за публикации его мемуаров
Минюст США подал иск против экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена из-за публикации его книги.
ФАН 17 сентября в 14:55
Волейбол
Российские волейболистки обыграли доминиканок на Кубке мира
Metaratings 02:24
Футбол
Шахтер — Манчестер Сити 0:3
Определились стартовые составы донецкого «Шахтера» и «Манчестер Сити» на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 14:16
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность появившихся в Сети видео с НЛО
ВМС США официально подтвердили подлинность видео с НЛО, недавно появившихся в Сети.
Дни24 17 сентября в 13:04
Происшествия
Раненного в Москве полицейского перевели в реанимацию
Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.
ТАСС 01:21
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Футбол
Семин удивил Боша и заставил «Байер» играть в свой футбол
Главный тренер «Байера» Петер Бош в бундеслиге вообще считается тактическим гением.
Спорт день за днем 02:15
Общество
«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан
Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.
ТАСС вчера в 22:52
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Общество
Российские звезды выступили в поддержку приговоренного актера Устинова
РБК 17 сентября в 16:00
Футбол
Роналду объяснил свой жест фанатам «Атлетико»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал жест, показанный им болельщикам «Атлетико» во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся накануне, 18 сентября, в Мадриде и завершился со счётом 2:2. В одном из эпизодов матча с «матрасниками» 34-летний португалец повернулся к трибунам стадиона «Ванда Метрополитано» и был встречен свистом.
Чемпионат 04:30
Общество
Финляндия откроет новый погранпункт на границе с Россией
Финляндия в 2024 году откроет для туристов погранпункт в муниципалитете Париккала на границе с Россией.
РБК Санкт-Петербург 03:07
Политика
Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
РЕН ТВ 04:11
Технологии
В сеть попала схема слежки за россиянами через телефоны
Стала известна схема слежки государства за россиянами с помощью крупного телекоммуникационного провайдера.
vtomske.ru 04:07
Политика
Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности
Эхо Москвы вчера в 22:07
Общество
В российских регионах отмечается нехватка работников
Второе и третье места занимают профессии сварщика и слесаря. За ними следуют грузчик, сборщик, фасовщик, швея и оператор станков.
Капитал страны 03:48
Наука
Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.
Известия вчера в 21:29
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57