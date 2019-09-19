Футбол
Советский спортЦСКА сыграет с «Лудогорецом» в Лиге Европы
Лудогорец
Расстановка 4‑3‑3
33
Ренан
4
Сисиньо
21
Григоре
90
Форстер
3
Недялков
12
Абель
25
Баджи
84
Марселиньо
92
Лукоки
28
Кешерю
88
Кристалдо
35
Акинфеев
78
Дивеев
23
Магнуссон
62
Карпов
2
Фернандес
98
Обляков
29
Бийол
25
Бистрович
20
Кучаев
8
Влашич
19
Нисимура
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
ЦСКА проведет в гостях с Лудогорецом матч первого тура группового этапа Лиги Европы. Команды попали в группу H вместе с Эспаньолом (Испания) и Ференцварошем (Венгрия), которые параллельно сыграют в Барселоне.
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