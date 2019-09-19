ЦСКА проведет в гостях с Лудогорецом матч первого тура группового этапа Лиги Европы. Команды попали в группу H вместе с Эспаньолом (Испания) и Ференцварошем (Венгрия), которые параллельно сыграют в Барселоне.

ЦСКА сыграет с «Лудогорецом» в Лиге Европы

Происшествия В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Заворотнюк перевели в обычную палату Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.

Политика Путин приехал в Ижевск на День оружейника Президент России Владимир Путин приехал в Удмуртию на День оружейника. Борт номер один приземлился в аэропорту Ижевска.

Происшествия Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16 Истребитель F-16 военно-воздушных сил Бельгии разбился во французской коммуне Лорьян в департаменте Морбиан, сообщается на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.

Политика Россия предложила Украине продлить транзит газа Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе с участием Москвы, Киева и ЕС, предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза.

Экономика Россия спрячет британцев от их налоговой службы Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.

Политика В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики.

Политика Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Авто В России стартовали продажи нового Mitsubishi Eclipse Cross В России предыдущие версии кроссовера предлагаются в трех комплектациях. Стоимость автомобилей составляет от 1,91 до 2,256 миллиона рублей.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Энергетика Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Армия и оружие Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Наука Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.