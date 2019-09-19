Футбол

Советский спортСоветский спортЦСКА сыграет с «Лудогорецом» в Лиге Европы

Лудогорец — ЦСКА
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Лудогорец Арена»
Лудогорец
Расстановка 4‑3‑3
33
Ренан
  
4
Сисиньо
  
21
Григоре
  
90
Форстер
  
3
Недялков
  
12
Абель
  
25
Баджи
  
84
Марселиньо
  
92
Лукоки
  
28
Кешерю
  
88
Кристалдо
  
35
Акинфеев
  
78
Дивеев
  
23
Магнуссон
  
62
Карпов
  
2
Фернандес
  
98
Обляков
  
29
Бийол
  
25
Бистрович
  
20
Кучаев
  
8
Влашич
  
19
Нисимура
  
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
ЦСКА проведет в гостях с Лудогорецом матч первого тура группового этапа Лиги Европы. Команды попали в группу H вместе с Эспаньолом (Испания) и Ференцварошем (Венгрия), которые параллельно сыграют в Барселоне.
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