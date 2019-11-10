Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча. В этом матче московский ЦСКА впервые сыграет в новом комплекте формы чёрного цвета, сообщает пресс-служба «армейцев».

ЦСКА сыграет с «Сочи» в новой чёрной форме

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