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ЧемпионатЧемпионатЦСКА сыграет с «Сочи» в новой чёрной форме

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча. В этом матче московский ЦСКА впервые сыграет в новом комплекте формы чёрного цвета, сообщает пресс-служба «армейцев».
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Футболисты ЦСКА прогулялись по Сочи перед матчем 16 тура

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ЦСКА сыграет с «Сочи» в новой чёрной форме

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