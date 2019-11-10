Сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч 16-го тура РПЛ "Сочи" — ЦСКА.Пресс-служба ЦСКА сообщает, что московский клуб впервые сыграет в новом комплекте чёрной формы.

ЦСКА сыграет с «Сочи» в новой черной форме

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