РПЛ
Soccer.ruЦСКА сыграет с «Сочи» в новой черной форме
Сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч 16-го тура РПЛ "Сочи" — ЦСКА.Пресс-служба ЦСКА сообщает, что московский клуб впервые сыграет в новом комплекте чёрной формы.
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Газета.Ru 15:59
Футбол
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