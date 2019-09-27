В Екатеринбурге состоится футбольный матч между «Уралом» и ЦСКА. Команды встретятся в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер Лиги, стартовый свисток прозвучит в 11:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

ЦСКА сыграет с «Уралом» в матче 11-го тура РПЛ

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