РПЛ
RT на русском«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
Перед матчем 11-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и ЦСКА в Екатеринбурге выпал первый снег.
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На матче «Урала» с грандом российского футбола ждут 20 тысяч зрителей
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