Московский ЦСКА в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы примет австрийский "Вольфсберг". Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 20:55 мск. После четырех туров армейцы не одержали ни одной победы и занимают в группе К последнее место с тремя очками.

Поделиться