ЦСКА примет австрийский «Вольфсберг» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы
Московский ЦСКА в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы примет австрийский "Вольфсберг". Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 20:55 мск. После четырех туров армейцы не одержали ни одной победы и занимают в группе К последнее место с тремя очками.В источнике
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Лига Европы. ЦСКА — «Вольфбсерг». 03.12.2020. Где смотреть матч онлайн, прямая трансляция, видео
Bookmaker-ratings.ru03:01
С 11-й попытки нападение армейцев прервет удручающую серию. Прогноз на ЦСКА — «Вольфсберг»
Sport24.ruвчера в 13:30