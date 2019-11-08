Московский ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Игра прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась со счетом 0:0.

ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в матче Лиги Европы

Общество Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне На 64-м году жизни скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Технологии В Китае заявили о начале разработки сети 6G В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.

Общество Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Общество Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории» Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Транспорт Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.

Политика Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.

Финансы Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.

Экономика Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.

Политика Макрон перечислил три сценария развития России Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.

Армия и оружие Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160 Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.

Общество Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.

Политика Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

Происшествия Более десяти человек пострадали в ДТП под Ставрополем Под Ставрополем произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика КамАЗ, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Шоу-бизнес Жена Джигана Оксана Самойлова опровергла слухи об ЭКО В сети начали, как грибы после дождя, появились слухи о том, что семья пошла на ЭКО, чтобы на свет появился именно мальчик, о котором так мечтают звездные родители.

Шоу-бизнес Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».

Политика Суд обязал Трампа выплатить $2 млн группе НКО Суд Нью-Йорка обязал американского президента Дональда Трампа заплатить $2 млн группе некоммерческих организаций в рамках урегулирования спора.

Политика Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.

Армия и оружие Кадыров рассказал о выпуске бронеавтомобиля в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о состоявшейся презентации бронированного автомобиля «Болат», выпуск которого наладят в республике.