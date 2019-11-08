Футбол
Вечерняя МоскваФутболисты столичного ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
|18′
|19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
|20′
Игорь Харатин
|25′
|28′
Никола Влашич
|58′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|63′
Яка Бийол
Константин Кучаев
Эндре Ботка
|74′
|81′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
Франк Боли
Изаэл Барбоса
|81′
Михал Шкварка
Роланд Варга
|84′
|85′
Кирилл Набабкин
Токмак Нген
Абрахам Фримпонг
|90′
|90′+2′
Кирилл Набабкин
Абрахам Фримпонг
|90′+2′
Ференцварош
Расстановка 4‑5‑1
90
Дибус
8
Ловренчич
25
Блажич
21
Ботка
17
Чивич
11
Зубков
14
Харатин
97
Варга
7
Игнатенко
5
Фримпонг
88
Изаэл
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
14
Набабкин
2
Фернандес
25
Бистрович
20
Кучаев
98
Обляков
17
Сигурдссон
9
Чалов
8
Влашич
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Игра столичного ЦСКА вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы принесла команде первое очко. Встреча состоялась в Будапеште. Матч закончился со счетом 0:0. В ходе встречи защитника армейцев Кирилла Набабкина удалили с поля после двух предупреждений.
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Гончаренко заявил, что ЦСКА продолжит бороться за путёвку в плей-офф Лиги Европы
RT на русскомвчера в 18:00
Набабкин получил две желтые карточки за 11 минут и был удален в матче с «Ференцварошем»
Sports.ruвчера в 16:59
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