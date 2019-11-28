Футбол
Национальная служба новостейЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем»
Футболисты московского ЦСКА и болгарского «Лудогорца» сыграли вничью в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter московской команды.
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ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем», но потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Советский спортвчера в 14:44
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