Футбол

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем»

Футболисты московского ЦСКА и болгарского «Лудогорца» сыграли вничью в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter московской команды.
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ЦСКА показал худшее выступление в еврокубковых турнирах в XXI веке

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Гнев Акинфеева, боль Чалова и розовые гетры судьи. Фото матча ЦСКА — «Лудогорец»

Чемпионат01:00

«Сильно играли и можно сожалеть о том, что не увезли из Москвы три очка». «Лудогорец» — о ничьей с ЦСКА

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ЦСКА лишь однажды играл весной в еврокубках за последние 8 сезонов и 6 раз был на 4-м месте в группе

Sports.ruвчера в 18:16

Вымученная беспомощность: ЦСКА вылетел из Лиги Европы

МК-Спортвчера в 15:00

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем», но потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Советский спортвчера в 14:44
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Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана

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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 48 человек, пострадавших - до 790, сообщает газета Koha Jone со ссылкой на Минобороны страны.
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Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
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В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США

В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США.
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Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
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В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
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ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
Газета.Ru 00:41
Авто

В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

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Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Интерфакс вчера в 23:51
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

По состоянию на 8 ноября только в 11 регионах России более чем на две трети были освоены бюджетные средства, выделенные на реализацию национальных проектов.
Коммерсантъ вчера в 21:16
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Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.
Эхо Москвы 00:30
Общество

Названы города России с высоким качеством жизни

Казань заняла лидирующую строчку в рейтинге городов России по качеству жизни. На втором месте оказался Грозный.
Сусанин 27 ноября в 09:06
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 ноября в 00:32
Политика

Уникальный участок «Турецкого потока» проложили под Дунаем в Сербии

Участок трубопровода проекта «Турецкий поток», построенный по новейшим технологиям, проложили под рекой Дунай в преддверии встречи президента Сербии Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика Сегодня вчера в 07:23
Футбол

Сегодня в кубанской столице пройдет матч V тура группового этапа Лиги Европы УЕФА

«Краснодар» встречается со швейцарским «Базелем».
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Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия вчера в 16:22
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4x4

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» запустила полноценное производство серийной версии обновленного внедорожника Lada 4x4 FL.
NewInform вчера в 03:03
Технологии

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
РБК вчера в 23:00
Спорт

МИД: на претензиях WADA к России пытаются спекулировать

Российский МИД считает недопустимой политизацию вопроса о претензиях к РФ Всемирного антидопингового агентства (WADA).
REGNUM вчера в 06:09
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Футбол

Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия сократила отставание от располагающейся на шестой строчке Португалии по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись в среду.
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге

В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:31
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе

25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.
Lenta.ru 27 ноября в 19:44
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Члены ОЗХО утвердили бюджет на 2020 год, несмотря на возражения России

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России и ряда других стран, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 13:05
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета вчера в 12:22
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Минздрав подготовил законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства

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Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
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Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке

Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 15:28
Наука

Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

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Как работают Яндекс.Новости?
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