В матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграл в Москве вничью с "Лудогорцем" со счетом 1:1. Российский клуб заработал два очка и занимает последнее место в группе Н. Футболисты потеряли последний шанс на выход в плей-офф.

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шанс на выход в плей-офф

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Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".