Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы

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