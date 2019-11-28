Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы

ЦСКА — Лудогорец
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
35′
Клаудиу Кешерю
Константин Кучаев
Алан Дзагоев
55′
Федор Чалов
60′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
64′
66′
Клаудиу Кешерю
Федор Чалов
76′
Вадим Карпов
Яка Бийол
76′
77′
Марселиньо да Коста
Светослав Дяков
81′
Анисе Абель
81′
Вандерсон Кристалдо
Мавис Тшибота
87′
Клаудиу Кешерю
Якуб Шверчок
Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем», но потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Советский спорт14:44

ЦСКА близок к антирекорду российских клубов в Лиге Европы. Сейчас он принадлежит «Спартаку»

Sports.ru15:59

Футболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы

ТАСС Спорт16:11

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

Sport24.ru14:45

ЦСКА – «Лудогорец» — 1:1, обзор матча ЛЕ, 28 ноября 2019

Чемпионат14:57

ЦСКА неинтересна Лига Европы. И не нужно осуждать армейцев

Спорт-Экспресс16:05

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. ВИДЕО

Sport.ru14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Футбол

Сульшер: «Заслуживали победу над „Астаной“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер похвалил молодых футболистов за игру в матче с «Астаной» (1:2) в матче пятого тура Лиги Европы.
Евро-футбол.ру 14:31
Армия и оружие

На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»

Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.
РИА Новости 15:51
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия 12:09
Энергетика

Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей

Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
Коммерсантъ 13:13
Наука

Автором мольеровских пьес назвали Мольера

В статье, опубликованной в Science, ученые утверждают, что пьесы, подписанные именем Мольера, в действительности были созданы им. Впервые в авторстве мольеровских пьес усомнились сравнительно давно — 100 лет назад.
N+1 вчера в 14:14
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Армия и оружие

Российское оружие впервые получено правительством Габона

Россия безвозмездно поставила правительству Габона стрелковое оружие для противодействия браконьерам и охраны национальных парков страны, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM 15:10
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия 11:29
Футбол

«Рома» разгромила «Истанбул» в матче Лиги Европы

Итальянская «Рома» одержала разгромную победу над турецким «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 15:05
Хоккей

Малкин набрал пять очков в матче за «Питтсбург»

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин стал героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера".
Pravda.Ru 01:18
Общество

Стокгольмский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Стокгольмский суд отклонил апелляцию "Газпрома" на решения арбитража по спору с "Нафтогазом".
Деловое.ТВ вчера в 07:29
Спорт

Ласицкене могут вернуть в число участниц турнира в Глазго

Британская федерация лёгкой атлетики прокомментировала исключение трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене из числа участниц турнира в шотландском Глазго.
RT на русском 13:27
Политика

Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН

Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на проходящем в Женеве форуме по вопросам меньшинств ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 15:32
Наука

В Сибири найдена мумия щенка возрастом 18 тысяч лет

Останки животного хорошо сохранились благодаря холоду Российские ученые нашли в Сибири мумию двухмесячного щенка, который пролежал во льдах около 18 тысяч лет.
АМИТЕЛ вчера в 21:55
Общество

Маткапитал разрешат тратить на новые цели

Авторы инициативы предлагают разрешить россиянам тратить маткапитал на строительство и реконструкцию жилых помещений на садовых земельных участках.
Sochi.com 04:19
Гаджеты

Oppo создала самый тонкий смартфон с поддержкой 5G

Сравнивая толщину Oppo Reno 3 Pro 5G с наиболее популярными 5G смартфонами, удалось выяснить, что ближе всех по толщине к новинке от Oppo будет флагман Samsung Galxy Note10, толщина которого равна всего 7,9 миллиметров.
UfaTime.ru 13:11
Политика

Зеленский обсудил с Меркель подготовку саммита в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку саммита в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря.
РБК 14:57
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru вчера в 13:25
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Актуальные Новости 26 ноября в 12:36
Спорт

Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.
RT на русском 15:32
Шоу-бизнес

Молодой Павел Табаков рассказал о постельных сценах в кино

Павел Табаков решил открыть кухню съемок постельных сцен, которые на самом деле назвал «актерским мастерством», как и всякие другие сцены.
Хорошие новости 10:18
Киберспорт

Команда Lil покинула открытые отборочные на DreamLeague Leipzig Major

Mango Tree уступила Cyberium в матче открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Стак, в котором играют Илья Lil Ильюк, Халед sQreen Эль-Хаббаш и Расмус MISERY Филипсен, покинул квалификацию.
CyberSport.ru 13:56
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери

Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Рамблер вчера в 14:45
Биатлон

Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РИА Новости 14:50
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
РИА Новости 15:30
Гаджеты

Motorola начала продажи в РФ смартфонов Moto G8 Plus и Moto E6 Plus

Astera 08:50
Происшествия

Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову

РИА Новости 13:27
Авто

Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа

На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 07:01
Футбол

Мальме — Динамо (Киев) 3:3 (2-й тайм)

Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Букмекеры.рф вчера в 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное