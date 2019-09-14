Футбол

ЧемпионатЧемпионатЦСКА сыграл вничью с «Тамбовом» в матче молодёжного первенства

Тамбов — ЦСКА
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
В матче 9-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе "Локомотив" в Тамбове и завершилась вничью со счётом 1:1. На 13-й минуте счёт открыл защитник "Тамбова" Камиль Салахетдинов.
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