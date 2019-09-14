Футбол
ЧемпионатЦСКА сыграл вничью с «Тамбовом» в матче молодёжного первенства
В матче 9-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе "Локомотив" в Тамбове и завершилась вничью со счётом 1:1. На 13-й минуте счёт открыл защитник "Тамбова" Камиль Салахетдинов.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
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Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях»
Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что предложил инвесторам из Катара обратить внимание на украинские футбольные клубы.
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Пушков оценил слова Турчинова о препятствии для войны с Россией
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Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте
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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.
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OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
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Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.
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