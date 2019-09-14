Футбол
ЧемпионатЦСКА сыграл вничью с «Тамбовом» в матче молодёжного первенства
В матче 9-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе "Локомотив" в Тамбове и завершилась вничью со счётом 1:1. На 13-й минуте счёт открыл защитник "Тамбова" Камиль Салахетдинов.
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Запуск американского Starliner к МКС снова перенесли
Старт на Международную космическую станцию первого американского корабля без экипажа Starliner перенесён на три недели, теперь планируется, что он отправится к МКС 28 октября.
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Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске
Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
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В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию
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Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
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Аргентина вышла в финал чемпионата мира
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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля".
Вести.Ru 09:25
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Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК вчера в 08:47
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
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МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
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До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании
Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
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Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
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Евгений Савин призвал назначить женщину-арбитра на матч РПЛ
Телекомментатор и видеоблогер Евгений Савин призвал назначить Анастасию Пустовойтову судьей одного из матчей в мужском российском футболе.
РБК 09:30
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ
Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
The Moscow Post вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе у Собчак
На свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова выступил певец Филипп Киркоров.
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Политика
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Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.
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На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.
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Сердце Шумахера лечат стволовыми клетками
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Газета.Ru 11 сентября в 10:55
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Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
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Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
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Сноуден рассказал об условиях для своего возвращения в США
Москва предоставила ему убежище, так как это был «простой способ выглядеть так, будто она делает что-то хорошее, без каких-либо ответных мер».
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Лещенко посоветовал вместо The Beatles изучать в школе Пахмутову
Народному артисту РСФСР Льву Лещенко не понравились рекомендации Минкульта, касающиеся изучения в школе творчества знаменитых рок-групп The Beatles и Queen.
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