В матче 9-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе "Локомотив" в Тамбове и завершилась вничью со счётом 1:1. На 13-й минуте счёт открыл защитник "Тамбова" Камиль Салахетдинов.

ЦСКА сыграл вничью с «Тамбовом» в матче молодёжного первенства

Космос Запуск американского Starliner к МКС снова перенесли Старт на Международную космическую станцию первого американского корабля без экипажа Starliner перенесён на три недели, теперь планируется, что он отправится к МКС 28 октября.

Политика В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.

Шоу-бизнес В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию При венчании телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова были соблюдены все церковные требования.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Политика Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.

Футбол «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля".

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Кино Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2» Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».

Спорт Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Общество В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Политика Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.

Футбол Евгений Савин призвал назначить женщину-арбитра на матч РПЛ Телекомментатор и видеоблогер Евгений Савин призвал назначить Анастасию Пустовойтову судьей одного из матчей в мужском российском футболе.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе у Собчак На свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова выступил певец Филипп Киркоров.

Политика Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.

Шоу-бизнес Кира Найтли родила второго ребёнка На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Происшествия Сердце Шумахера лечат стволовыми клетками Гонщику Михаэлю Шумахеру провели процедуру восстановления сердца с помощью стволовых клеток.

Здоровье Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Политика Сноуден рассказал об условиях для своего возвращения в США Москва предоставила ему убежище, так как это был «простой способ выглядеть так, будто она делает что-то хорошее, без каких-либо ответных мер».