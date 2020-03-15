Коронавирус
ИзвестияЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Москве на «Арене ЦСКА» в воскресенье, 15 марта.
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Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта 2020 года в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций вузам рекомендуется "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий".
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
В многострадальном ситкоме "Сваты" новая беда: проект покинула одна из ведущих его актрис - 57-летняя Заслуженная артистка России Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Политика
Украина закрывает все пункты пропуска в Донбассе
Пункты пропуска прекратят работу 16 марта.
Кино
Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине
Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Общество
«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса
"Яндекс" запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса нового типа в России и мире.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Общество
В Санкт-Петербурге во время пикетов против поправок к Конституции задержаны более 20 человек
Происшествия
В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса
Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
Политика
Бени Ганц получит право сформировать правительство Израиля
Лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц будет первым пытаться сформировать правительство Израиля.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Здоровье
Диетологи дали советы по питанию во время карантина
Как сообщает ToDay News Ufa, диетолог дал рекомендации по питанию в карантине.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Спорт
Большунов: Просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет
Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет.
Политика
Трамп позитивно оценил идею Путина по саммиту «ядерной пятерки»
Президент США Дональд Трамп положительно оценил идею российского лидера Владимира Путина провети саммит "ядерной пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН.
Политика
Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек
Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Политика
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Общество
В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус
В Подмосковье выявили коронавирус у гражданина Венесуэлы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в инстаграме.