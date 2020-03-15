Коронавирус
ИзвестияЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Москве на «Арене ЦСКА» в воскресенье, 15 марта.
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Общество
В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса, что позволит сократить срок исследования и повысить его точность.
Общество
Трое россиян заразились коронавирусом на территории РФ
За последние сутки в России зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Происшествия
В Москве на улице обстреляли девушек
Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьеры
Французский биатлонист Мартен Фуркад решил завершить спортивную карьеру. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Общество
В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус
В Подмосковье выявили коронавирус у гражданина Венесуэлы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в инстаграме.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Футбол
Гендиректор «Брайтона» об идее аннулировать сезон АПЛ: «Оставить „Ливерпуль“ без титула – невероятно несправедливо»
Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер высказал мнение о возможности признания сезона АПЛ недействительным.
Общество
В Псковской области для защиты от COVID-19 досрочно начнутся каникулы
Весенние каникулы в школах начнутся досрочно - с 16 марта (обычно это последняя неделя марта).
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе проекта «Орел», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов
Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Общество
В Санкт-Петербурге во время пикетов против поправок к Конституции задержаны более 20 человек
Не менее 23 человек были задержаны на акции против внесения поправок в Конституцию, которая прошла на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
При обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке пострадали пятеро военных
Наука
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории
Американские палеонтологи обнаружили внутри кусочка янтаря из Бирмы череп миниатюрного птицеподобного динозавра, размер которого сопоставим с колибри.
Политика
Власти Германии закрыли границу с рядом стран Евросоюза
Берлин, 15 марта 2020, 19:23 — REGNUM Власти Германии приняли решение о закрытии границ в Австрией, Францией и Швейцарией в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 15 марта сообщает издание Bild.
Футбол
Ростов — Локомотив 1:3
Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Общество
Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве
Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Происшествия
Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
Энергетика
Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель
Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.