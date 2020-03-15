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ИзвестияИзвестияЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Москве на «Арене ЦСКА» в воскресенье, 15 марта.
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ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в 22-м туре РПЛ

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ЦСКА сыграл вничью с «Уфой». Армейцы не могут победить в пятом матче РПЛ подряд

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«ЦСКА — вирус», досмотр тепловизором и как Бистрович оседлал уфимца. Фото с «ВЭБ Арены»

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Власти Германии закрыли границу с рядом стран Евросоюза

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