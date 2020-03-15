Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Москве на «Арене ЦСКА» в воскресенье, 15 марта.

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Космос В России появится новый космический корабль В России появится новый космический корабль на базе проекта «Орел», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Политика Власти Германии закрыли границу с рядом стран Евросоюза Берлин, 15 марта 2020, 19:23 — REGNUM Власти Германии приняли решение о закрытии границ в Австрией, Францией и Швейцарией в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 15 марта сообщает издание Bild.

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