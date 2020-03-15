Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Уфой" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.
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ЦСКА не может победить в РПЛ пять матчей подряд

Metaratings12:35

«Уфа» не забила в 3 матчах РПЛ подряд – с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА

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ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Уфой»

Матч ТВ11:24

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой». Армейцы не могут победить в пятом матче РПЛ подряд

Спорт-Экспресс11:22

«ЦСКА — вирус», досмотр тепловизором и как Бистрович оседлал уфимца. Фото с «ВЭБ Арены»

Чемпионат13:45

Нескучная ничья на «ВЭБ-Арене» в видеообзоре матча ЦСКА - «Уфа»

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ЦСКА — «Уфа» — 0:0. Видеообзор матча 22-го тура РПЛ

Sport24.ru12:12
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
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Танцор из клипа Little Big покорил иностранные СМИ и блогеров

Известия вчера в 23:14
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Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Страны по всему миру закрывают границы из-за коронавируса Государства Европы, США, Украина, Казахстан и другие страны полностью или частично вводят ограничения на въезд иностранцев на территорию из-за распространения коронавируса.
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В Дербенте митингующие сломали ворота старейшей в России мечети

ТАСС 09:58
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Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости 10:40
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ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
РИА Новости 18:11
Общество

Минпросвещения рекомендует российским школам дистанционное обучение

Министерство просвещения России из-за угрозы распространения инфекции рекомендует школам перевести детей на дистанционное обучение.
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Любовь Толкалина призналась, что в первый раз вышла замуж

Любовь Толкалина объявила, что вышла замуж. Актриса решила признаться в этом, потому что ее терпение лопнуло.
Актуальные Новости 14:12
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Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера

На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Allboxing.ru вчера в 22:16
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Происшествия

В Иркутской области арестовали обвиняемого в убийстве ребенка

ТАСС 01:36
Финансы

Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса

«Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.
РБК 17:00
Политика

Власти Германии закрыли границу с рядом стран Евросоюза

Берлин, 15 марта 2020, 19:23 — REGNUM Власти Германии приняли решение о закрытии границ в Австрией, Францией и Швейцарией в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 15 марта сообщает издание Bild.
REGNUM 12:23
Общество

На протестных акциях в Петербурге задержали более 20 человек

За день 15 марта задержали двадцать четыре человека, передает корреспондент «Росбалта». Действия полиции сопровождались криками «Позор».
Росбалт 10:08
Политика

В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
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Футбол

Слуцкий выложил видео побитого бойца, похожего на Дзюбу

Бомбардир.ру 07:18
Экономика

Россия столкнулась с чудесами китайской статистики

Некоторые читатели упрекнули «НГ» в неточности (поводом стал материал в номере от 09.03.20 «Россия и Китай совершили торговое чудо»).
Независимая газета 13:45
Здоровье

Главный пульмонолог РФ рассказал об этапах заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог министерства здравоохранения России Александр Чучалин назвал этапы развития болезни, вызванной коронавирусом.
Москва 24 вчера в 09:36
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости 16:52
Здоровье

Мишустин предлагает ввести 14-дневный карантин по всей стране

Россиянам рекомендовано минимизировать любые поездки за границу.
Радио Маяк 09:00
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Российская газета 17:47
Общество

Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами

Известия 11:32
Киберспорт

Valve отменила четвёртую пару турниров DPC из-за коронавируса

Valve отменила четвёртую связку турниров профессионального сезона. Об этом компания написала в Twitter.
Dota2.ru 17:38
Армия и оружие

Сирийский дезертир рассказал об участии США в подготовке террористов

НТВ вчера в 03:35
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В Казахстане завели уголовное дело на женщину из-за коронавируса

Жительницу Казахстана, зараженную коронавирусом нового типа, привлекли к уголовной ответственности за отказ предоставить информацию о контактировавших с ней людях и препятствование работе санитарных служб.
Известия 08:50
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Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла, Доренко, Чаплина

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоит болезнь, которая протекала скрыто.
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В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
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Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан

Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
ТАСС 18:27
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Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.
РИАМО вчера в 14:57
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Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

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