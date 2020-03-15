Коронавирус
РИА НовостиЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Уфой" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.
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Музыка
Танцор из клипа Little Big покорил иностранные СМИ и блогеров
Общество
Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса
Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
Политика
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Страны по всему миру закрывают границы из-за коронавируса Государства Европы, США, Украина, Казахстан и другие страны полностью или частично вводят ограничения на въезд иностранцев на территорию из-за распространения коронавируса.
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Финансы
ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%
Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
Общество
Минпросвещения рекомендует российским школам дистанционное обучение
Министерство просвещения России из-за угрозы распространения инфекции рекомендует школам перевести детей на дистанционное обучение.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина призналась, что в первый раз вышла замуж
Любовь Толкалина объявила, что вышла замуж. Актриса решила признаться в этом, потому что ее терпение лопнуло.
Единоборства
Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Финансы
Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса
«Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.
Политика
Власти Германии закрыли границу с рядом стран Евросоюза
Берлин, 15 марта 2020, 19:23 — REGNUM Власти Германии приняли решение о закрытии границ в Австрией, Францией и Швейцарией в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 15 марта сообщает издание Bild.
Общество
На протестных акциях в Петербурге задержали более 20 человек
За день 15 марта задержали двадцать четыре человека, передает корреспондент «Росбалта». Действия полиции сопровождались криками «Позор».
Политика
В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
Футбол
Слуцкий выложил видео побитого бойца, похожего на Дзюбу
Экономика
Россия столкнулась с чудесами китайской статистики
Некоторые читатели упрекнули «НГ» в неточности (поводом стал материал в номере от 09.03.20 «Россия и Китай совершили торговое чудо»).
Здоровье
Главный пульмонолог РФ рассказал об этапах заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог министерства здравоохранения России Александр Чучалин назвал этапы развития болезни, вызванной коронавирусом.
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Здоровье
Мишустин предлагает ввести 14-дневный карантин по всей стране
Россиянам рекомендовано минимизировать любые поездки за границу.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Киберспорт
Valve отменила четвёртую пару турниров DPC из-за коронавируса
Valve отменила четвёртую связку турниров профессионального сезона. Об этом компания написала в Twitter.
Происшествия
В Казахстане завели уголовное дело на женщину из-за коронавируса
Жительницу Казахстана, зараженную коронавирусом нового типа, привлекли к уголовной ответственности за отказ предоставить информацию о контактировавших с ней людях и препятствование работе санитарных служб.
Общество
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла, Доренко, Чаплина
За смертью рэпера Кирилла Толмацкого, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоит болезнь, которая протекала скрыто.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Общество
Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан
Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Здоровье
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.
Шоу-бизнес