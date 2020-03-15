Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Уфой" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

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