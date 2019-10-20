РПЛ

РБКРБКЦСКА упустил победу над «Уфой» в чемпионате России

ЦСКА не сумел выиграть во втором подряд матче чемпионата России. В предыдущем туре первенства команда на своем поле проиграла «Ростову» со счетом 1:3. Армейцы набрали в 13 матчах РПЛ 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Уфа» четвертый раз в этом сезоне сыграла вничью.
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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские войска покидают территорию САР быстрыми темпами.
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Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео с места прорыва дамбы, передает RT.
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"Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция", - говорится в отзыве правительства, копию которого депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своём телеграм-канале.
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