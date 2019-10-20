РПЛ
РБКЦСКА упустил победу над «Уфой» в чемпионате России
ЦСКА не сумел выиграть во втором подряд матче чемпионата России. В предыдущем туре первенства команда на своем поле проиграла «Ростову» со счетом 1:3. Армейцы набрали в 13 матчах РПЛ 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Уфа» четвертый раз в этом сезоне сыграла вничью.
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После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
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В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
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Газета.Ru 10:47
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В России стартовала новая опытно-конструкторская работа (ОКР) на создание для перспективных неатомных подводных лодок воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ).
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Происшествия
Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео с места прорыва дамбы, передает RT.
Газета.Ru 02:45
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Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru вчера в 10:06
Общество
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RT на русском вчера в 22:10
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Правительство поддержало проект о значимых интернет-ресурсах
"Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция", - говорится в отзыве правительства, копию которого депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своём телеграм-канале.
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Вести.Ru 04:31
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Футбол
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Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия
В Москве у здания Минобороны перевернулся автомобиль каршеринга
В Москве на Фрунзенской набережной, напротив здания Минобороны, перевернулся автомобиль каршеринга.
Газета.Ru 09:28