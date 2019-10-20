ЦСКА не сумел выиграть во втором подряд матче чемпионата России. В предыдущем туре первенства команда на своем поле проиграла «Ростову» со счетом 1:3. Армейцы набрали в 13 матчах РПЛ 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Уфа» четвертый раз в этом сезоне сыграла вничью.

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в чемпионате России

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