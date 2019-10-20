РПЛ

Газета.RuГазета.RuЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Вячеслав Кротов. У гостей мяч забил Ильзат Ахметов.
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ЦСКА не смог обыграть «Уфу»

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Евсеев наказал Гончаренко за осторожность. ЦСКА упустил победу над «Уфой» (видео)

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Эксперты считают, что Intel не суждено догнать TSMC в сфере литографии

На этой неделе компания TSMC отчиталась о результатах деятельности в третьем квартале, ещё раз напомнив о своём прогрессе в сфере освоения новых ступеней литографии.
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Наработки ученых, которые в 2019 году получили Нобелевскую премию по физике, помогут человечеству найти планеты, которые в будущем можно будет колонизировать, считает ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической лаборатории РАН Олег Верходанов.
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