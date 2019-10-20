РПЛ
Газета.RuЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Вячеслав Кротов. У гостей мяч забил Ильзат Ахметов.
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Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС 14:07
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ
RT на русском 13:23
Армия и оружие
В Сирии заявили о попадании турок в котел
Lenta.ru 15:07
Политика
Лавров рассказал, как ему было стыдно при развале СССР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью «Россия-1», как ему было стыдно в период развала СССР.
Московский Комсомолец 07:07
Политика
Британские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке
Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.
Военное дело 15:08
Футбол
«Милан» упустил победу в первом матче при Пиоли
У гостей отметились Хума Бабакар (62) и Марко Кальдерони (90+2). Для Милана этот матч стал первым при новом главном тренере Стефано Пиоли.
Советский спорт 16:40
Космос
В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
Юбилейный семидесятый астронавтический конгресс откроется в Вашингтоне 21 октября, российскую делегацию представит исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
РИА Новости 17:23
Гаджеты
Google Pixel 4 можно разблокировать с закрытыми глазами
Устройство можно разблокировать, даже если у пользователя закрыты глаза. О проблеме рассказал журналист BBC News Крис Фокс.
News.ru 18 октября в 08:33
Армия и оружие
В Польше заявили о значительно возросшей мощи российской армии
Военное дело 17 октября в 05:32
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera 17 октября в 13:32
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 1:1
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отразил два пенальти в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).
Чемпионат 10:50
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Армия и оружие
Корабль ВМС США будет оснащен боевым лазером
Военный корабль США будет оснащен новым боевым лазером производства компании Norhrop Grumman, об этом 20 октября сообщает издание The Drive.
REGNUM 16:04
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Армия и оружие
Трамп заявил об отсутствии военных США в зоне прекращения огня в Сирии
США начали вывод тысячи американских военнослужащих с севера Сирии 13 октября Военных США в зоне прекращения огня в Сирии нет.
SM News 10:34
Гаджеты
Эксперты считают, что Intel не суждено догнать TSMC в сфере литографии
На этой неделе компания TSMC отчиталась о результатах деятельности в третьем квартале, ещё раз напомнив о своём прогрессе в сфере освоения новых ступеней литографии.
3DNews 08:39
Хоккей
«Спартак» в Петербурге обыграл СКА
Советский спорт 12:23
Происшествия
Под Красноярском было разрушено пять дамб
Всего пять дамб оказались разрушенными после прорыва в Красноярском крае. Об этом сообщает сайт СК России.
Газета.Ru 11:18
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Космос
Астроном: открытия нобелиатов помогут человечеству найти планеты для колонизации
Наработки ученых, которые в 2019 году получили Нобелевскую премию по физике, помогут человечеству найти планеты, которые в будущем можно будет колонизировать, считает ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической лаборатории РАН Олег Верходанов.
ТАСС Наука 18 октября в 10:28
Культура
Ольга Кормухина судится с Полиной Гагариной из-за Цоя
Певица Ольга Кормухина подала в Тверской суд столицы иск против своей коллеги Полины Гагариной из-за песни Виктора Цоя «Кукушка».
Росбалт 17 октября в 09:20
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41
Политика
Трамп назвал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к русским
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшая государственный секретарь США Хиллари Клинтон просто сошла с ума, и об этом свидетельствуют её высказывания об американских политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
REGNUM 03:30
Футбол
Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»
Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
Газета.Ru 13:59
Политика
Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран
Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны прибегают к запугиванию и шантажу правительств африканский стран, чтобы вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях.
РБК 17:42
Политика
Зеленский отправится в Японию на интронизацию императора Нарухито
Визит украинского лидера в Японию продлится до 24 октября. Нарухито стал 126-м японским императором.
РБК 17:07