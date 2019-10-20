РПЛ

Газета.RuГазета.RuЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Вячеслав Кротов. У гостей мяч забил Ильзат Ахметов.
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Ганчаренко прокомментировал ничью в матче с «Уфой»

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Евсеев наказал Гончаренко за осторожность. ЦСКА упустил победу над «Уфой» (видео)

Советский спорт09:08

РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив в концовке

Бомбардир.ру08:50

«Уфа» — ЦСКА — 1:1. Видеообзор матча 13-го тура РПЛ

Sport24.ru09:22

«Уфа» — ЦСКА – 1:1, 20 октября 2019, обзор матча 13-го тура РПЛ

Чемпионат09:12

ЦСКА: повторение пройденного

Bobsoccer09:52

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с московским ЦСКА

Телеканал UTV09:04
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Организаторы «Евровидения» ответили на украинские правила участия

Украина запретила участие в национальном отборе тем артистам, которые выступали в России в период с 2014 года.
Gazeta.SPb 17 октября в 09:38
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Фигуристка Щербакова обошла Туктамышеву и победила на этапе Гран-при

Россиянка Анна Щербакова выиграла Skate America, первый в новом сезоне этап Гран-при по фигурному катанию.
РБК 03:26
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HTC представила блокчейн-смартфон Exodus 1s за 219 евро

HTC официально представила новый блокчейн-смартфон Exodus 1s со встроенным аппаратным биткоин-кошельком.
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RT на русском вчера в 13:23
Происшествия

В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем

Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Общество

Президент Чили ввел чрезвычайное положение в Сантьяго из-за протестов

ТАСС вчера в 01:46
Политика

Помпео не видел со стороны Вашингтона попытки давить на Киев

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ни разу не видел, чтобы Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Украины в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.
РЕН ТВ 11:37
Происшествия

При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб

Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Происшествия

Десять человек пострадали в результате ДТП в Чехии

Десять человек получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Чехии.
RT на русском 11:33
Общество

В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу

Газета.Ru 04:53
Общество

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Общество

В Крым прибыл князь Георгий Романов

Советник канцелярии главы дома Романовых в Крыму сообщил, что визит Георгия Михайловича - это напоминание международному сообществу об исторической и юридической принадлежности РК России.
КП - Крым 09:23
Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 18 октября в 07:36
Политика

Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей

Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Украина.ру 12:52
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Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

РИА Новости 04:32
Армия и оружие

США разбомбили свою авиабазу в Сирии

Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
RT на русском 10:28
Футбол

«Барселона» интересуется хавбеком «Шальке-04» Аритом

Арит перешёл в «Шальке-04» летом 2017 года из французского «Нанта». Сумма трансфера составила € 8 млн.
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Политика

Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 13:06
Политика

Ocean Freedom: Штаты отправили на Украину два катера 80-х годов

В Одессе готовятся принять американский грузовой корабль Ocean Freedom, который доставит на Украину два списанных патрульных катера Службы береговой охраны США.
Вести.Ru 11:32
Общество

Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы

Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Общество

Грузинские актеры устроили протест из-за гастролей российского театра

Известия 12:01
Музыка

Неизданная песня Джона Леннона вышла в новом альбоме Ринго Старра

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Теннис

Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля»

В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.
Газета Metro 12:04
Кино

Френсис Коппола назвал фильмы студии Marvel отвратительными

Американский кинорежиссер Френсис Коппола поддержал критику Скорсезе в адрес фильмов киновселенной Marvel.20 октября, на встрече с журналистами, Френсис Коппола заявил: "Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel — это не кино, он прав, потому что мы ожидаем чему-то научиться у кино, мы рассчитываем получить что-то, какое-то просветление, какое-то знание, какое-то вдохновение".
DixiNews 12:29
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Хоккей

КХЛ. «Спартак» обыграл СКА в Санкт-Петербурге

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Составили топ-10 самых быстрых смартфонов

В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 05:15
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию

В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
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Общество

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
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