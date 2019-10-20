РПЛ

Газета.RuГазета.RuЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

Уфа — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
27′
Ильзат Ахметов
Денис Терентьев
41′
62′
Федор Чалов
Яка Бийол
Андрес Вомбергар
Вячеслав Кротов
62′
Даниил Фомин
66′
Денис Терентьев
Данил Круговой
68′
Оливье Тилль
Артем Голубев
74′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
Вячеслав Кротов
83′
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Вячеслав Кротов. У гостей мяч забил Ильзат Ахметов.
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