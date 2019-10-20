РПЛ
Газета.RuЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Вячеслав Кротов. У гостей мяч забил Ильзат Ахметов.
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Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Российская газета 14:46
Политика
Лавров рассказал, как ему было стыдно при развале СССР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью «Россия-1», как ему было стыдно в период развала СССР.
Московский Комсомолец 07:07
Гаджеты
Эксперты считают, что Intel не суждено догнать TSMC в сфере литографии
На этой неделе компания TSMC отчиталась о результатах деятельности в третьем квартале, ещё раз напомнив о своём прогрессе в сфере освоения новых ступеней литографии.
3DNews 08:39
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
Шоу-бизнес
Лобода показала новое фото с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.
РЕН ТВ 18 октября в 04:09
Политика
Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
РИА Новости 12:51
Игры
Появился первый трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК
Discover24 18 октября в 04:32
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видеозапись с места прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сделанную с борта вертолета.
Ruposters.ru вчера в 08:33
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 18 октября в 10:49
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Религия
Патриарх Кирилл посетил с однодневным визитом Брянскую область
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил с однодневным визитом Брянскую область, где совершил чин освящения Успенского собора и провел встречу с губернатором региона Александром Богомазом.
REGNUM 15:39
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Армия и оружие
Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером
Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.
Газета.Ru 13:03
Игры
В сети появился полноценный трейлер Werewolf: The Apocalypse – Earthblood
Многих игроков заинтриговал короткий тизер игры Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, и вот спустя пару дней был выпущен полноценный трейлер.
Goroday.ru 15:31
Происшествия
В Орле истощенную девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу
Одиннадцатилетняя истощенная девочка с задержкой развития госпитализирована в больницу Орла в тяжелом состоянии, идет проверка исполнения матерью родительских обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 18 октября в 14:16
Шоу-бизнес
Второй муж Татьяны Васильевой издевался над ее сыном
Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как сына от первого брака Филиппа бил ее второй муж актер Георгий Мартиросян.
Телепрограмма 09:59
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС 14:07
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия вчера в 08:56
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на песню Ich weiss nicht
Пятый канал 14:39
Армия и оружие
Турецкие войска захватили стратегически важный город в Сирии
Сирийский город Рас эль-Айн в провинции Хасака захвачен турецкими оккупационными войсками и боевиками «Сирийской национальной армии».
Rusvesna.su 11:25
Шоу-бизнес
Невеста Тимати выписалась из роддома
Тимати сегодня днем встретил Анастасию Решетову из роддома.
StarHit.ru 13:00
Армия и оружие
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
Российская газета 11:45
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra 10:21
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Политика
Горбачев рассказал о письменном обращении к Путину
Советский и российский политик Михаил Горбачев рассказал, что какое-то время назад посылал обращение главе РФ Владимиру Путину.
Gazeta.SPb 18 октября в 02:00
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43