РПЛ

Газета.RuГазета.RuЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Вячеслав Кротов. У гостей мяч забил Ильзат Ахметов.
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ЦСКА не смог обыграть «Уфу»

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Евсеев наказал Гончаренко за осторожность. ЦСКА упустил победу над «Уфой» (видео)

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«Уфа» — ЦСКА — 1:1. Видеообзор матча 13-го тура РПЛ

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NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
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Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
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