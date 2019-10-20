РПЛ
Газета.RuЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Вячеслав Кротов. У гостей мяч забил Ильзат Ахметов.
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Политика
Путин ожидает, что бизнес Африки приедет на саммит в Сочи с солидным пакетом предложений
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса Африки привезут на саммит в Сочи, который состоится 24 октября, солидный пакет предложений по расширению сотрудничества РФ со странами континента.
ТАСС 17:05
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
Российская газета 09:20
Экономика
В Госдуме заявили о росте «серого» туризма из Китая
Депутаты Госдумы РФ обеспокоены ростом «серого» въездного туризма из КНР.
Известия 15:00
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей 11:18
Армия и оружие
Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма
На страничке PlaneRadar в сети микроблогов Twitter появилась публикация, на которой видно, как два стратегических бомбардировщика вылетели с военной базы Фрэйрфорд и спустя 4 часа оказались над акваторией Черного моря неподалеку от республики Крым, где провели имитацию бомбардировки.
Дни24 04:51
Армия и оружие
Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Взгляд.ру 14:09
Происшествия
В центре Москвы загорелся ресторан
Известия 19:04
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия 18 октября в 03:32
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина боролась с онкологией
Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал, как супруга Татьяна Тотьмянина боролась с онкологией.
Экономика сегодня 04:57
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Фисенко дисквалифицирован на один матч
В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод с нарушением правил нападающего Михаила Фисенко в матче регулярного чемпионата между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (3:1). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Спорт-Экспресс 15:59
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС 18 октября в 13:46
Кино
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.
Экспресс газета 11:00
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета вчера в 23:00
Гаджеты
В России выпустят собственные накопители SSD
Российская компания Kraftway объявила о выпуске собственного твердотельного накопителя информации (SSD).
Ferra 18 октября в 12:58
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Шоу-бизнес
На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Культуромания 10:55
Энергетика
Украинским потребителям продают газ по цене выше импорта — эксперт
Украинским потребителям продают газ по цене выше цены импорта, имея сверхприбыль.
REGNUM 08:21