Футбол
Матч ТВЦСКА установил российский антирекорд в ЛЕ, Дзюбу вновь сватают в АПЛ, Макгрегор посетил «Матч ТВ» и другие ночные новости
3. В Англии вновь вспомнили про Артема Дзюбу. По данным СМИ, в списке претендентов на форварда «Зенита» три клуба АПЛ. 4. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал гостем «Матч ТВ».
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
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Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
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Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
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Макгрегор объяснил, почему начал заниматься единоборствами
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что начал заниматься единоборствами, чтобы защищать себя.
Спорт-Экспресс 17:06
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Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang
Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
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Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
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«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
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Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
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Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Здоровье
У жителей тобольской деревни подтвердили гаффскую болезнь
Всего на вертолете были госпитализированы восемь человек, которые заболели после употребления рыбы из озера Андреевское, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:59
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30
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Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
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При расстреле военнослужащих в Горном выжили трое солдат
Трое солдат смогли выжить во время стрельбы в воинской части под Читой.
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Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
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В ЮАР прибыли два стратегических бомбардировщика Ту-160
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Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace
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Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
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ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Москва 24 вчера в 15:09
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США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
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Виталий Кравцов продолжит карьеру в составе «Трактора»
Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов продолжит карьеру в составе «Трактора».
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Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей
Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».
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