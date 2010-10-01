3. В Англии вновь вспомнили про Артема Дзюбу. По данным СМИ, в списке претендентов на форварда «Зенита» три клуба АПЛ. 4. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал гостем «Матч ТВ».

ЦСКА установил российский антирекорд в ЛЕ, Дзюбу вновь сватают в АПЛ, Макгрегор посетил «Матч ТВ» и другие ночные новости

Общество Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Кино Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.

Общество «Мисс Украина» ответила, чей Крым Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.

Единоборства Макгрегор объяснил, почему начал заниматься единоборствами Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что начал заниматься единоборствами, чтобы защищать себя.

Авто Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.

Здоровье Горизонты онкопомощи (лекция) Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.

Футбол «Лестер» расправился с «Саутгемптоном» Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Фигурное катание Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.

Здоровье У жителей тобольской деревни подтвердили гаффскую болезнь Всего на вертолете были госпитализированы восемь человек, которые заболели после употребления рыбы из озера Андреевское, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

Происшествия При расстреле военнослужащих в Горном выжили трое солдат Трое солдат смогли выжить во время стрельбы в воинской части под Читой.

Политика Украинский политолог поплатился за хамство Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

Наука Мышей научили водить автомобиль Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.

Шоу-бизнес О выкидыше высказалась беременная Анастасия Костенко Подписчики удивлены как модель, будучи беременной, не боится поднимать тяжести.

Армия и оружие В ЮАР прибыли два стратегических бомбардировщика Ту-160 В минувшем году Россия отправляла два Ту-160 в Венесуэлу. Они пробыли в этой стране несколько дней.

Авто Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.

Культура Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».

Футбол ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.

Кино Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.

Хоккей Виталий Кравцов продолжит карьеру в составе «Трактора» Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов продолжит карьеру в составе «Трактора».