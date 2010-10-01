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Матч ТВМатч ТВЦСКА установил российский антирекорд в ЛЕ, Дзюбу вновь сватают в АПЛ, Макгрегор посетил «Матч ТВ» и другие ночные новости

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3. В Англии вновь вспомнили про Артема Дзюбу. По данным СМИ, в списке претендентов на форварда «Зенита» три клуба АПЛ. 4. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал гостем «Матч ТВ».
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ЦСКА установил российский антирекорд в ЛЕ, Дзюбу вновь сватают в АПЛ, Макгрегор посетил «Матч ТВ» и другие ночные новости

Матч ТВ02:00

ЦСКА установил российский антирекорд в ЛЕ, Дзюбу вновь сватают в АПЛ, Макгрегор посетил «Матч ТВ» и другие ночные новости

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