Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЦСКА уступил «Арсеналу» в матче молодежных команд

ЦСКА — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
24′
Кирилл Комбаров
31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
78′
83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
90′+4′
В матче 18-го тура чемпионата России среди молодежных команд ЦСКА принимал «Арсенал». Туляки одержали победу со счетом 2:1. После этого «Арсенад» поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка, и обошел ЦСКА, который с 31 баллом опустился на четвертую строчку.
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