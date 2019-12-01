Футбол
Спорт-ЭкспрессЦСКА уступил «Арсеналу» в матче молодежных команд
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
|24′
Кирилл Комбаров
|31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
|52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
|57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
|67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
|78′
|83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
|84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
|90′+4′
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
29
Бийол
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
98
Обляков
7
Ахметов
8
Влашич
9
Чалов
17
Сигурдссон
50
Шамов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
20
Чаушич
4
Бауэр
70
Костадинов
22
Лесовой
27
Ломовицкий
23
Горбатенко
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
В матче 18-го тура чемпионата России среди молодежных команд ЦСКА принимал «Арсенал». Туляки одержали победу со счетом 2:1. После этого «Арсенад» поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка, и обошел ЦСКА, который с 31 баллом опустился на четвертую строчку.
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