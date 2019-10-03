Футбол
ТК ЗвездаЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы
Армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе H. Московский ЦСКА проиграл испанскому «Эспаньолу» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 0:2.
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«Повезло, что ЦСКА был неэффективен». Испанские СМИ — о победе «Эспаньола»
Спорт-Экспрессвчера в 01:30
ЦСКА занимает 4-е место в группе H, проиграв оба матча с общим счетом 1:7
Sports.ru03 октября в 14:48
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