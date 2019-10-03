Армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе H. Московский ЦСКА проиграл испанскому «Эспаньолу» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 0:2.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами Информация о непогашенной задолженности актрисы Анастасии Заворотнюк перед банком появилась незадолго до тревожных новостей о возможной опухоли головного мозга.

Происшествия Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Политика В Крыму сравнили украинские беспилотники с детскими самолетиками Ранее украинский телеканал "1+1" выпустил сюжет, посвященный аэроразведчикам-волонтерам, которые якобы отправили в Крым ряд беспилотников и те, беспрепятственно преодолев российские средства противовоздушной обороны, сбросили на крымский город Армянск, расположенный недалеко от границы с Украиной, "тысячи листовок с напоминанием о скором возвращении".