Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы

Армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе H. Московский ЦСКА проиграл испанскому «Эспаньолу» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 0:2.
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