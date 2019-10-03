Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы

ЦСКА — Эспаньол
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
31′
Пабло Пьятти
Марио Фернандес
37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
46′
64′
У Лэй
67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
67′
70′
У Лэй
76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
77′
Иван Обляков
87′
90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Яка Бийол
90′+2′
90′+5′
Виктор Кампусано
Армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе H. Московский ЦСКА проиграл испанскому «Эспаньолу» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 0:2.
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