Футбол
Sport.ruЦСКА в Лиге Европы терпит третье поражение подряд
Единственный мяч на 13-й минуте забил Виктор Бонилья. ⚽ Гол Роланда Варги приносит Ференцварошу победу над армейцами.
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ЦСКА стал первой российской командой, проигравшей три стартовых матча Лиги Европы
Sportbox.RUвчера в 16:13
Хуже не придумаешь. Футболисты ЦСКА проиграли третий матч подряд в Лиге Европы
ТАСС Спортвчера в 20:25
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Песков оценил слова о долге Трампа перед Путиным
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Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада поссорить Россию и Белоруссию
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.
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Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Армия и оружие
В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию
Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
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Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА
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Общество
«Досье»: следствие в ЦАР считает убийство российских журналистов спланированным
Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР), было спланировано и осуществлено профессионалами.
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Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11
Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
Авто
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Компания Jaguar предложит в новой игре серии Gran Turismo Sport свой собственный спорткар под названием Vision GT Coupe.
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В Симферополе выбрали главу администрации
Горсовет Симферополя в пятницу по результатам конкурса на замещение должности главы администрации утвердил кандидатуру директора муниципального предприятия Елены Проценко, передает корреспондент ТАСС с сессии горсовета.
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Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
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Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
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Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.