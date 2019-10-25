Футбол

Sport.ruSport.ruЦСКА в Лиге Европы терпит третье поражение подряд

Единственный мяч на 13-й минуте забил Виктор Бонилья. ⚽ Гол Роланда Варги приносит Ференцварошу победу над армейцами.
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Сколько очков наберёт ЦСКА в этой Лиге Европы?

Чемпионат07:25

«В России скажут: фашисты из Будапешта играли нечестно». Украинцы и венгры — о провале ЦСКА

Sport24.ru06:35

ЦСКА проиграл в трех домашних матчах подряд

Спорт-Экспрессвчера в 15:49

ЦСКА стал первой российской командой, проигравшей три стартовых матча Лиги Европы

Sportbox.RUвчера в 16:13

И Макгрегор не помог: ЦСКА проиграл третий матч подряд в Лиге Европы

РИА Новостивчера в 15:59

Хуже не придумаешь. Футболисты ЦСКА проиграли третий матч подряд в Лиге Европы

ТАСС Спортвчера в 20:25

ЦСКА проиграл «Ференцварошу» и потерпел третье поражение в Лиге Европы

Нева Спортвчера в 14:47
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте в Амстердаме акций «дочки» «Газпрома»

Компания South Stream Transport, офис которой располагается в Амстердаме, изначально создавалась для планирования и строительства морского газопровода «Южный поток».
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В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

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Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией

Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
Актуальные Новости 00:27
Общество

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Происшествия

В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка

В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
REGNUM 08:12
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 23 октября в 12:21
Политика

Песков оценил слова о долге Трампа перед Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ США о том, что американский лидер Дональд Трамп в долгу у президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 07:56
Футбол

Александр Зинченко пропустит четыре-пять недель

Bookmaker-ratings.ru 10:13
Общество

Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РБК 00:27
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Происшествия

Подозреваемый в утечке данных клиентов банков получил 40 тысяч рублей

«Предварительным расследованием установлено, что Бутурлакин, работая в должности старшего руководителя ООО «Национальная служба взысканий», из корыстной заинтересованности 17 октября 2019 года осуществил передачу через интернет третьим лицам указанных сведений, получив в качестве вознаграждения 40 тыс. рублей», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 10:21
Происшествия

В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком

В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
Единоборства

Московский отель, где остановился Макгрегор, взят под усиленную охрану

ТАСС сообщил, что сотрудники столичной полиции взяли под усиленную охрану здание отеля в центре Москвы, где проживает ирландский боец Конор Макгрегор.
Московский Комсомолец 09:21
Культура

Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»

Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Армия и оружие

Шойгу рассказал о попытках Запада поссорить Россию и Белоруссию

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.
Lenta.ru 09:57
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Армия и оружие

В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию

Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Футбол

Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА

Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей.
ФАН 07:04
Общество

«Досье»: следствие в ЦАР считает убийство российских журналистов спланированным

Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР), было спланировано и осуществлено профессионалами.
Дождь 09:37
Политика

В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что российская компания "Газпром" не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств.
Газета.Ru 09:24
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Происшествия

Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье

Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:53
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11

Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
UfacityNews.ru 08:31
Авто

Jaguar показал игровой суперкар Vision Gran Turismo

Компания Jaguar предложит в новой игре серии Gran Turismo Sport свой собственный спорткар под названием Vision GT Coupe.
Rusargument 07:42
Политика

В Симферополе выбрали главу администрации

Горсовет Симферополя в пятницу по результатам конкурса на замещение должности главы администрации утвердил кандидатуру директора муниципального предприятия Елены Проценко, передает корреспондент ТАСС с сессии горсовета.
ТАСС 09:39
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Наука

Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

Lenta.ru 22 октября в 07:59
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
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