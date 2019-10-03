Футбол

Советский спортСоветский спортЦСКА примет «Эспаньол» в Лиге Европы

ЦСКА — Эспаньол
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА сыграет с Эспаньолом во втором туре группового этапа Лиги Европы.
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