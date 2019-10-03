Футбол
Советский спортЦСКА примет «Эспаньол» в Лиге Европы
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Единоборства
Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко
Российская газета 06:40
Происшествия
Украинец в поисках лучшей жизни пытался незаконно пробраться в Крым
На границе с Крымом задержали 54-летнего гражданина Украины, который попытался попасть на территорию российского полуострова в обход пункта пропуска.
Газета.Ru 05:30
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Происшествия
В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС
Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
Известия 06:33
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Экономика
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
Коммерсантъ 05:37
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:17
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 18:13
Политика
Европейские политики проедут по Крымскому мосту на поезде
Находящийся с визитом в Крыму в составе делегации ЕС и США руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер заявил о намерении проехать по железнодорожной части Крымского моста после запуска поездов по нему.
Российская газета вчера в 07:58
Политика
Трамп разблокировал военные ассигнования Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 2 октября, что разблокировал военную помощь Украине.
ИА Новороссия 02:40
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
Газета.Ru вчера в 17:26
Общество
Главный синоптик Петербурга обещает горожанам снегопад
Ранее РБК Петербург со ссылкой на синоптиков метеоцентра «Фобос» писал, что в ночь на понедельник следующей недели, 7 октября, столбик термометра опустится в Петербурге до 0 градусов, днем — вновь поднимется до +7. Такая же погода — от +8 до +11 градусов — ожидается на протяжении всего октября.
РБК Санкт-Петербург 04:10
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Происшествия
В Кемерове из роддома похитили ребёнка
В Кемерове 2 октября из родильного отделения одной из городских больниц похитили новорождённого ребёнка.
Сибдепо 04:14
Политика
СК возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе
Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
RT на русском 04:19
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Культура
Умер известный чешский певец Карел Готт
Дни24 вчера в 05:11
Музыка
Гвен Стефани 50. История певицы, исполнившей «Don´t speak»
В 1996 году вышла песня "Don´t speak" группы No Doubt, с которой начался путь Гвен Стефани. Сегодня она отмечает полувековое юбилей.
SM News 05:52
Политика
Парламент Чечни ограничил курение электронных сигарет
Члены парламента Чечни единогласно проголосовали за запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет в республике.
Коммерсантъ 05:56
Гаджеты
Microsoft представила смартфон с двумя экранами
Отличительной особенностью устройства стали два экрана, складывающиеся пополам. Девайс получил дисплеи 5,6 дюйма каждый.
News.ru вчера в 12:52
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Общество
Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении
Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Газета.Ru 01 октября в 11:20