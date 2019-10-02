Российский футбольный клуб ЦСКА в Москве проведет матч против испанского "Эспаньола" в рамках второго тура группового турнира Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 19:55 мск, главным арбитром назначен турок Али Палабыйык.

ЦСКА в Москве сыграет с «Эспаньолом» в матче футбольной Лиги Европы

Политика Сегодня Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения 2 октября президент России Владимир Путин встретится с правительством для обсуждения проблем в первичном звене здравоохранения.

Происшествия «Жертвенное животное»: как убивали журналиста Джамаля Хашогги Спецслужбы Турции установили в консульстве Саудовской Аравии прослушивающие устройства еще задолго до жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Происшествия Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга вышел под залог Как сообщало ИА REGNUM, турист из Екатеринбурга был задержан в Таиланде после того, как решил подарить местным жителям сувенирные деньги из «банка приколов».

Здоровье Онкоцентр Блохина опроверг слухи о запрете пациентам общаться со СМИ Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что пациентам онкоцентра запрещают общаться со СМИ, было сказано в видеообращении, которое родители находящихся на лечении детей опубликовали в поддержку врачей, пригрозивших массовым увольнением из-за действий нового руководства НИИ детской онкологии и гематологии.

Экономика Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

Армия и оружие Минобороны опровергло информацию об испытаниях С-500 в Сирии Как отметили в Минобороны, опыт использования различных российских средств ПВО в Сирии безусловно учитывается при разработке перспективных систем вооружения, а также отдельных узлов и подсистем.

Общество Актеры сняли видео в поддержку фигурантов «московского дела» В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела».

Гаджеты В России начались продажи кнопочной «раскладушки» Nokia с WhatsApp Бюджетный мобильный телефон Nokia 2720 Flip появился в продаже на рынке России. Устройство обладает обширным функционалом и поддерживает 4G.

Политика Куратор санкционной политики США подала в отставку Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.

Политика Путин сообщил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной в случае, если Москва и Киев не подпишут новый договор, заявил Владимир Путин.

Политика Рябков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС Россия пока не располагает информацией, на каком уровне США будут представлены на саммите АТЭС, чтобы говорить о возможности встречи лидера РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Здоровье В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.

Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Политика Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии 27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

Культура Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.

Общество Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Гаджеты Huawei Mate 30 лишили возможности установить сервисы Google Предполагается, что сайт закрыли по просьбе Huawei, так как скачиваемые приложения для установки основных приложений от Google, нарушает безопасность используемой версии Android на Mate 30.

Экономика За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

Культура Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов» Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.

Политика Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера» По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».

Космос Внегалактическое нейтрино объяснили столкновениями в джете блазара Астрофизики выявили особенности в структуре джета блазара TXS 0506+056 — единственного отождествленного внегалактического источника нейтрино.

Хоккей Овечкин признан второй звездой матча с «Сент-Луисом» Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сент-Луис Блюз".

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.