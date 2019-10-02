Футбол
ТАССЦСКА в Москве сыграет с «Эспаньолом» в матче футбольной Лиги Европы
Российский футбольный клуб ЦСКА в Москве проведет матч против испанского "Эспаньола" в рамках второго тура группового турнира Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 19:55 мск, главным арбитром назначен турок Али Палабыйык.
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«Берём 11 ингредиентов из Испании и начинаем жарить». Рецепт «Эспаэльи» от ЦСКА
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Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
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