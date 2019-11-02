Петербургский "Зенит" сыграл вничью с результатом 1:1 в домашнем матче с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Полузащитник армейского клуба Никола Влашич открыл счет первым мячом в ворота петербуржцев в конце первого тайма.

Встреча «Зенита» и ЦСКА в Петербурге завершилась ничьей

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