РПЛ

Народные новостиНародные новостиВстреча «Зенита» и ЦСКА в Петербурге завершилась ничьей

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с результатом 1:1 в домашнем матче с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Полузащитник армейского клуба Никола Влашич открыл счет первым мячом в ворота петербуржцев в конце первого тайма.
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