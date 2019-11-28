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Матч ТВЦСКА в седьмой раз за последние 8 лет не вышел в плей-офф еврокубков
ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы и лишился шансов на плей-офф турнира. Армейцы пропускают плей-офф еврокубков в седьмой раз за последние 8 лет.
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ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем», но потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Советский спортвчера в 14:44
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