ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы и лишился шансов на плей-офф турнира. Армейцы пропускают плей-офф еврокубков в седьмой раз за последние 8 лет.

ЦСКА в седьмой раз за последние 8 лет не вышел в плей-офф еврокубков

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