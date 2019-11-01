Футбол

News.ruNews.ruЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью на своём поле в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем». Встреча завершилась со счётом 1:1. Первый мяч в матче забил нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешеру на 66-й минуте.
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ЦСКА в седьмой раз за последние 8 лет не вышел в плей-офф еврокубков

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Гнев Акинфеева, боль Чалова и розовые гетры судьи. Фото матча ЦСКА — «Лудогорец»

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ЦСКА показал худшее выступление в еврокубковых турнирах в XXI веке

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ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 14:59

Евроболь ЦСКА

Спорт-Экспресс02:30
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ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины

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Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Газета.Ru 02:15
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Газета.Ru 01:27
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.
Интерфакс вчера в 12:52
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Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери

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Общество

Стали известны детали финальной версии закона о домашнем насилии

В последней версии законопроекта о домашнем насилии предусмотрено примирение сторон, описаны виды насилия — физическое, психическое и имущественное, а также раскрыт механизм профилактики и помощи пострадавшим.
Lenta.ru 01:43
Общество

Краснодар занял 4 место по качеству жизни среди городов России

КП - Кубань 27 ноября в 05:20
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия вчера в 17:44
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

РИА Новости 27 ноября в 09:50
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Экономика

Низкий уровень трат по указу Путина объяснили сбоем в системе

Правительство Магаданской области объяснило, почему регион стал антилидером в рейтинге освоения средств, выделенных на национальные проекты.
Lenta.ru 02:23
Политика

Трамп принял закон о защите Гонконга от Китая

Специальный правовой акт, позволяющий США вводить санкции и другие наказания в отношении китайских властей за нарушения прав человека в Гонконге, подписан президентом Дональдом Трампом.
Свободная Пресса 27 ноября в 21:13
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ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

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РБК вчера в 03:14
Общество

В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур

В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
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В России исчезли с налогового учета четверть элитных авто

Аналитики «Финэкспертизы» не смогли объяснить, почему автомобилей стало больше на 54%, а налоговые начисления выросли всего на 6,7%. Добавим, что в нескольких регионах России нет автомобилей стоимостью дороже 10 млн рублей.
Om1.ru 02:35
Общество

В Курганской области ремонтируют больше детских садов, чем строят

В Курганской области приоритетными в 2020 году остаются ремонты школ и детских садов. Строительство новых объектов немногочисленно.
REGNUM 27 ноября в 11:00
Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Комсомольская правда вчера в 05:30
Происшествия

Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана

Мать убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика задержана. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.
REGNUM вчера в 22:22
Транспорт

В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru вчера в 01:18
Спорт

Греческая спортсменка вслед за Ласицкене раскритиковала главу USADA

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Экономика

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
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Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
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Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru вчера в 13:43
Общество

Минтруд отверг возможность выходного 31 декабря

Сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году уже невозможно, поскольку список выходных и праздничных дней устанавливается за год.
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Гаджеты

Huawei распродает смартфоны со скидкой до 17 тысяч рублей

Максимальная достигнет 17 тысяч рублей. Самая большая скидка будет действовать на смартфон Mate 20 Pro.
Piter.tv 02:54
Наука

Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов

Ученые нашли еще одну болезнь, под действием которой теломеры становятся короче — это хорея Хантингтона.
N+1 вчера в 10:02
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