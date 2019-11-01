Футбол
News.ruЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью на своём поле в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем». Встреча завершилась со счётом 1:1. Первый мяч в матче забил нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешеру на 66-й минуте.
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ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем», но потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Советский спортвчера в 14:44
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