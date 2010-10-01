РПЛ
Бомбардир.руЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева
Московский ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева. Сейчас в составе ЦСКА травмированы защитники Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и Виктор Васин.
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Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Политика
Кремль выступил против поспешных выводов США об атаке на Saudi Aramco
Песков назвал атаку дронов очень неприятным инцидентом с последствиями для мировых рынков, однако добавил, что инцидент никак не повлияет на развитие отношений России с Саудовской Аравией.
РБК 07:13
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Музыка
Чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте
Чиновница из управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу пожаловалась на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте.
Пятый канал 07:29
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Гаджеты
Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой
На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
The GEEK 13 сентября в 05:41
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Политика
Глава МИД Украины призвал внести изменения в закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 14 сентября в 11:43
Технологии
Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 06:47
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Фигурное катание
Валиева об Олимпиаде: Мне кажется, у всех есть такая мечта
Российская фигуристка Камила Валиева осторожно прокомментировала свои перспективы выступить на Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.
Нева Спорт 07:06
Единоборства
Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря
Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.
Чемпионат 02:13
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Технологии
Вы могли это пропустить: Bitcoin по $12 000 и запрет майнинга в Китае
В Китае предложили запретить майнинг Пять ведомств из региона Внутренней Монголии в Китае предложили запретить майнинг.
РБК 06:46
Религия
«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ
Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.
РИА Новости 14 сентября в 08:27
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Чтобы воспользоваться новыми правилами, необходимо внести изменения в трудовой договор, где должна быть указана возможность подачи заявлений в электронной форме.
Эхо Москвы в Перми 02:02
Политика
В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.
REGNUM 06:09
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.
Lenta.ru 06:40
Происшествия
В ночном пожаре в Красноярске погибла семья прокурора Лесосибирска
Вспыхнула квартира на третьем этаже. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела восьми погибших, в том числе, четверых детей.
Вести.Ru 01:59
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Гаджеты
Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note
Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
MobiDevices 05:26
Авто
Рассекречена дата премьеры Toyota Land Cruiser 300
Преемник "двухсотого" Land Cruiser увидит свет осенью 2020 года, сообщает японское издание Best Car в понедельник.
Авторамблер 06:40
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57