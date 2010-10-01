Московский ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева. Сейчас в составе ЦСКА травмированы защитники Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и Виктор Васин.

Политика Кремль выступил против поспешных выводов США об атаке на Saudi Aramco Песков назвал атаку дронов очень неприятным инцидентом с последствиями для мировых рынков, однако добавил, что инцидент никак не повлияет на развитие отношений России с Саудовской Аравией.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Музыка Чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте Чиновница из управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу пожаловалась на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте.

Происшествия На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.

Гаджеты Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Политика Глава МИД Украины призвал внести изменения в закон о статусе Донбасса Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Технологии Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).

Фигурное катание Валиева об Олимпиаде: Мне кажется, у всех есть такая мечта Российская фигуристка Камила Валиева осторожно прокомментировала свои перспективы выступить на Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Единоборства Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.

Политика Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.

Общество Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.

Технологии Вы могли это пропустить: Bitcoin по $12 000 и запрет майнинга в Китае В Китае предложили запретить майнинг Пять ведомств из региона Внутренней Монголии в Китае предложили запретить майнинг.

Религия «Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Чтобы воспользоваться новыми правилами, необходимо внести изменения в трудовой договор, где должна быть указана возможность подачи заявлений в электронной форме.

Политика В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17 Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.

Происшествия В ночном пожаре в Красноярске погибла семья прокурора Лесосибирска Вспыхнула квартира на третьем этаже. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела восьми погибших, в том числе, четверых детей.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.

Гаджеты Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).

Авто Рассекречена дата премьеры Toyota Land Cruiser 300 Преемник "двухсотого" Land Cruiser увидит свет осенью 2020 года, сообщает японское издание Best Car в понедельник.

Общество Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.