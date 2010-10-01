РПЛ
Бомбардир.руЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева
Московский ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева. Сейчас в составе ЦСКА травмированы защитники Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и Виктор Васин.
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Деньги выделили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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Запуск в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы в московском международном аэропорту «Шереметьево» состоится 19 сентября.
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Музыка
На Шнурова могут завести дело за мат во время концерта в Ростове
Ранее «Регион online» сообщал, что на концерт группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону, пришли больше 46 тысяч человек.
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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
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«Северному потоку-2» предсказали патовую ситуацию
Судно Solitaire, которое укладывает трубы по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта «Северный поток-2», приближается к Дании.
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Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Футбол
Стало известно время освобождения Кокорина и Мамаева из колонии
Представитель пресс-службы УФСИН России по Белгородской области рассказала, в какое время 17 сентября осужденные за драки в Москве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе.
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Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48
Политика
В ДНР отреагировали на заявление Киева об особом статусе Донбасса
Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед депутатами Верховной рады стоит «чрезвычайно сложное задание» — разработать изменения закона об особом статусе Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 13:52
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Политика
Путин назвал недопустимым раздел Сирии на зоны влияния
Президент России Владимир Путин в ходе трехстороннего саммита с Турцией и Ираном в Анкаре заявил, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния.
Коммерсантъ 13:35
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Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк
Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, которые появились в СМИ на минувшей неделе.
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В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
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Армия и оружие
Иран назвал цели для ударов на случай войны с США
Взгляд.ру вчера в 06:06
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Транспорт
Из-за приезда Медведева Петербург встал в пробках
Причиной стал приезд Медведева и китайской делегации. В Петербурге сегодня, 16 сентября, загруженность дорог к вечеру достигла 8 баллов.
Neva.Today 12:35
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4-дневную рабочую неделю могут запустить в тестовом режиме
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Газета.Ru 12:59
Шоу-бизнес
Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк
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