РПЛ

Бомбардир.руБомбардир.руЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева

Московский ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева. Сейчас в составе ЦСКА травмированы защитники Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и Виктор Васин.
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РПЛ: ЦСКА внёс в заявку 18-летнего защитника Максима Елеева – кто это

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ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника

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