РПЛ
Бомбардир.руЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева
Московский ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева. Сейчас в составе ЦСКА травмированы защитники Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и Виктор Васин.
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Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Шоу-бизнес
Сегодняшний выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Очередной эфир телепрограммы «Пусть говорят», который запланирован на 16 сентября, посвятят заслуженной артистке России Анастасии Заворотнюк, говорится на сайте Первого канала.
ПолитРоссия 08:01
Политика
МИД России осудил атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Российское министерство иностранных дел заявило, что осуждает удары, нанесенные по нефтяным объектам Саудовской Аравии и повлекшие разрушения инфраструктуры.
Газета.Ru 07:52
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Гаджеты
Флагманское устройство Xiaomi Redmi дебютирует 19 сентября
Бренд Redmi, сформированный китайской компанией Xiaomi, сообщил о намерении анонсировать некий флагманский гаджет в течение недели — в период с 17 по 23 сентября.
3DNews 08:16
Политика
В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.
REGNUM 06:09
Шоу-бизнес
Прокофьева высказалась о состоянии здоровья Заворотнюк
Российская актриса Ольга Прокофьева высказалась о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
NewInform 05:00
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Происшествия
В Новосибирске болельщики избили хоккеиста во время матча
Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки.
РИА Новости 01:46
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Кино
Бекмамбетов снял интернет-сериал для Snapchat
VSE42.RU 06:17
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Экономика
Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%
Рекламные доходы «Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются эфирные и кабельные телеканалы, за первые шесть месяцев года, наоборот, снизились на 6%, до 33,2 млрд руб.
РБК 06:02
Кино
Умер артист «Ленкома» Юрий Колычев
ТАСС 07:00
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Политика
Трамп заявил, что США стали лидером по производству энергии
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты стали "производителем энергии номер один в мире".
ТАСС 08:20
Космос
«Роскосмос» думает вернуть космонавтам оружие
Популярная механика 05:35
Экономика
Торговый центр «Галерея» продадут за 80 млрд рублей
По подсчетам аналитиков, сумма сделки может превысить 80 млрд рублей. ТРЦ «Галерея» открыли в 2010 на Лиговском проспекте.
АБН 04:40
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49