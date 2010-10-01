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Sports.ruЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева
ЦСКА внес в заявку на сезон защитника Максима Елеева. На счету 18-летнего футболиста в этом сезоне 9 игр за молодежную команду.
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В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
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Россияне смогут официально узаконить самовольно занятые земли
Вступает в силу закон, который разрешает расширить дачный участок за счёт земель, которыми по факту пользовались, но не регистрировались в кадастровой палате.
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Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить
Украинский телеканал «112» могут отключить уже в ближайшее время.
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Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
«Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты», – цитирует РИА «Новости» сообщение агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023
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Путин помиловал трех осужденных
Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании трех человек. Документы опубликованы на портале правовой информации.
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Экономика
Падение рынка телерекламы за полгода достигло рекорда
В целом рекламный рынок в России показал рост на 3% в первом полугодии 2019 года, его объем составил 227 млрд руб.
Газета.Ru 10:25
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Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии
Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 13:57
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Шарлия избежал серьезной травмы и может сыграть с «Лудогорцем»
Отмечается, что хорватский футболист получил небольшое растяжение мышцы.
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В Оренбурге закрыли на карантин школу №67
С начала нового учебного года прошли только две недели, но в Оренбурге уже закрыли на карантин первое образовательное учреждение.
РИА Оренбуржье 07:39
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Власти Крыма не исключают введения второго названия республики
Заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключает введения второго названия республики - Таврида, сообщил он в понедельник в ходе симпозиума, посвященного развитию связей полуострова с Грецией.
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Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Экономика
Треть крупных российских компаний за год столкнулась с утечками данных
В России каждая третья крупная компания (34%) столкнулась с утечками данных за прошедший год, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование, проведенное «Лабораторией Касперского» совместно с компанией B2B International.
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Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
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У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна 03:36
Авто
Обновленный Hyundai Solaris появится в продаже в октябре
Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.
Новые автомобили 13 сентября в 22:59
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Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
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Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал постыдным мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
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Австралийские специалисты провели масштабное исследование, которое доказало, что человеческое тело двигается в течение года после смерти.
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В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
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Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково
Около десятка самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково в понедельник, 16 сентября.
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Минкульт внес Nirvana и Queen в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
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