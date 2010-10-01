РПЛ

Sports.ruSports.ruЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева

ЦСКА внес в заявку на сезон защитника Максима Елеева. На счету 18-летнего футболиста в этом сезоне 9 игр за молодежную команду.
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РПЛ: ЦСКА внёс в заявку 18-летнего защитника Максима Елеева – кто это

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ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника

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ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева

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