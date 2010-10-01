РПЛ

ЧемпионатЧемпионатРПЛ: ЦСКА внёс в заявку 18-летнего защитника Максима Елеева – кто это

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
В проблемную линию Гончаренко нашёл кандидата "чуть" моложе. В воскресенье ЦСКА добавил в заявочный лист на РПЛ 18-летнего защитника Максима Елеева.
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РПЛ: ЦСКА внёс в заявку 18-летнего защитника Максима Елеева – кто это

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ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника

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ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева

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